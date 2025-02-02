Icardi Tedavisi İçin İstanbul’a Geliyor

MAÇ SONRASI SAKATLIK VE TEDAVİ SÜRECİ

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağlarının koptuğu duyurulan Mauro Icardi, sezonu kapatarak İstanbul’a geliyor. Arjantinli futbolcu, ülkesinde geçirdiği ameliyat sonrası tedavisinin devamını kulüp kontrolünde gerçekleştirecek.

YENİ İLİŞKİ VE AİLE DURUMU

Icardi’ye sevgilisi China Suarez’in de İstanbul’da eşlik etmesi bekleniyor. Wanda Nara ile yürüttüğü boşanma süreci devam eden Icardi, çocuklarının annesiyle mahkemelik durumda.

Arjantinli yıldız, China Suarez ile yeni bir ilişkiye adım atmış ve çocuklarıyla birlikte olduğu görüntüleri paylaşmıştı. Icardi, sosyal medya üzerinden Suarez’in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşarak, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” sözlerine de yer verdi.