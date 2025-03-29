Icardi ve China Suarez’in Aşk Dolu Pozları

MAURO ICARDI’NİN BOŞANMASI VE YENİ İLİŞKİSİ

Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi, uzun bir süredir sorunlu giden evliliğini geçtiğimiz hafta Wanda Nara ile sonlandırdı. İhanet skandalıyla gündeme gelen çift, yollarını ayırırken Icardi’nin yeni aşkı China Suarez ile grubun içinde mutluluğu buldu.

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Resmi boşanmanın ardından Icardi ve China Suarez, aşklarını sosyal medyada paylaşarak gözler önüne serdi. Ünlü futbolcu, Suarez’i öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak adeta “Yeni bir sayfa açtım” mesajı veriyor.

Diğer yandan Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, kendisinden 14 yaş küçük L-Gante ile ilişkisini sürdürüyor. Boşanma sonrasında tarafların birbirlerine göndermelerde bulunup bulunmayacağı merak ediliyor. Ancak Icardi’nin aşk dolu pozları, tüm dikkatleri yeni ilişkisine çektiği yönünde yorumlara neden oldu.