Icardi ve Nara Arasındaki Sorunlar Büyüyor

GALATASARAY’IN YILDIZI ICARDI VE WANDA NARA’NIN İLİŞKİSİ BİTTİ

Galatasaray’ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, uzun süredir devam eden ilişkilerini sonlandırmıştı. Wanda Nara, Arjantin’de rapçi L-Gante ile samimi anlar yaşadığı formlarıyla yeni bir aşka adım atmıştı.

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET SUÇLAMASI

Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasıyla hukuki süreç başlattı. Olayların ardından Mauro Icardi’nin kızlarını ziyaret etmek üzere Arjantin’e gittiği öğrenildi.

TARTIŞMALAR VE ZİYARETİN DETAYLARI

Icardi’nin ziyareti geç saatlerde gerçekleşti ve bu süre zarfında Wanda Nara ile çocuklarının uyuduğu ifade edildi. Haberde, ikili arasında yaşanan tartışmalara da yer verildi.