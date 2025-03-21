Icardi Ve Nara Resmi Olarak Boşandı

İKİLİ RESMİ OLARAK BOŞANDI

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın dikkat çeken futbolcusu Mauro Icardi ile bir zamanlar menajerliğini üstlenen eşi Wanda Nara, uzun süredir devam eden çalkantılı ilişkilerine son verdi. İtalyan basınından alınan bilgiye göre, Mauro Icardi ve Wanda Nara, 2014 yılında evlenmelerinin ardından resmen boşandı.

Ayrılığın Etkisi Sosyal Medyada Hissedildi

Futbol dünyasının en dikkat çekici çiftlerinden biri olan Icardi ve Nara’nın ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlişkileri yıllar boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen ikili, evlilikleri süresince birçok kez ayrılık ve barışma dönemleri yaşadı. Nara ve Icardi’nin sosyal medya paylaşımları, sürekli olarak magazin gündeminde yer aldı. Ancak son dönemlerinde ilişkilerindeki gerilimin artması, çiftin ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi.