Icardi, Wanda Nara’dan Şikayetçi Oldu

İLİŞKİLERDEKİ KARMAŞA SÜRÜYOR

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın ortak hesaplardan toplamda 7 milyon euroyu kendi kişisel hesabına aktardığını iddia ederek şikayetçi oldu. İtalyan adli makamlarına taşınan bu dava, büyük yankı uyandırdı. İkili arasında devam eden sorunlar, inişli çıkışlı ilişkileri ve boşanma süreçleri ile gündemde kalmaya devam ediyor.

HESAPTAKİ MEVDULAR KRİTİK BİR NOKTA

Olay, Icardi’nin eski eşi Nara’nın birlikte sahip oldukları hesaplardan 7 milyon euroyu çekip kendi hesabına aktardığı yönündeki iddialarla başlayarak, Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına müracaat ile devam etti. Icardi’nin avukatları tarafından hazırlanan başvuru dilekçesinde, Wanda Nara’nın UBI Banca adlı bankadaki ortak hesaplarından 5 milyon euroyu kişisel hesabına transfer ettiği belirtildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Yayımlanan belgelerde Icardi’nin görsel haklarından elde ettiği 2 milyon euroluk gelirinde Wanda Nara’nın bu parayı kendi hesabına aktardığı da öne sürüldü. Böylece, Nara’nın toplamda 7 milyon euroyu dikkat etmeden kendi hesabına geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Icardi’nin yaptığı suçlama ise “hileli harcama ve zimmete para geçirme” olarak değerlendiriliyor. Nara tarafından henüz bir açıklama gelmedi ve İtalyan yargısı, iddiaları inceleyerek önümüzdeki haftalarda ilk duruşma tarihini belirleyecek. Icardi tarafı, hem maddi tazminat hem de cezai yaptırımlar için süreç başlattı.