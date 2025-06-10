IcArDi, WuRu ile Zor Günler Geçirdi

MAURO ICARDI’NİN ÖZEL HAYATINDAKİ ZOR GÜNLER

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bir süre önce özel hayatında sıkıntılı günler yaşadı. Ünlü isim, eski eşi Wanda Nara ile olan karmaşık ayrılığının ardından, kısa süre önce China Suarez ile nişanlandığını duyurmuştu. Icardi, Suarez ile birlikte olduğu dönemden keyif alırken, eski eşi Wanda Nara bu durumda huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

WANDA NARA’DAN AĞIR İFADELER

Instagram üzerinden açıklamalar yapan Wanda Nara, Icardi’nin nişanlısı China Suarez’e ağır ifadelerle yüklendi. Nara, “Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!” sözleriyle öfkesini dile getirdi. Ayrıca, şunları ekledi: “En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir çocuk böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar?”

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE ACILAR

Wanda Nara, sözlerine devam ederek, psikolojik değerlendirmelerin sonuçlarına dikkat çekti. “Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yerli yerine oturacak,” ifadelerini kullandı. Nara, “Wanda Nara sirkini ve reyting getiren palyaçolarını anlıyorum. Ama acı çekenler; babalarıyla bağ kurmaları engellenen iki küçük kız,” diyerek duygularını paylaştı.

SUAREZ’E YAPILAN TEHDİTLER

Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suarez de sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Suarez, yaptığı paylaşımda “Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsun” notunu ekleyerek durumu doğruladı.