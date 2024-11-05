Icardi’ye Bir Şok Daha! Nara Canlı Yayında Öpüştü

BARİŞMA KISA SÜRDÜ

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın yeniden barışması beklenenden kısa sürdü. Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğu görüntüler ortaya çıkan Wanda Nara, bu defa da canlı yayında sevgilisiyle öpüşmesiyle gündeme geldi. Ünlü çift, 10 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son verme kararı almıştı ve ayrılığın ardından birkaç hafta içinde tekrar bir araya gelmişlerdi.

YENİDEN L-GANTE YANINDA

Çiftin tekrar bir araya gelmesi uzun sürmedi. Wanda Nara, daha önceki cesur klip çekimi ile adının karıştığı rapçi L-Gante’yle yine samimi anlar yaşadı. İkili, birbirlerine yakınlaşırken basına yansıyan görüntülerle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA TACTİĞİ

L-Gante ile Wanda Nara’nın Cadılar Bayramı partisindeki yakınlıklarının basına sızmasının ardında, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Nara’yı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Ayrıca, Wanda Nara sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında L-Gante ile öpüşmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yayında rapçinin “Seni seviyorum” sözleri duyulurken, ardından Icardi’nin alyansını çıkardığı öne sürüldü.