İcazet Merasimi Yapıldı, Belge Verildi

DENİZLİ’DE İCAZET MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ

Denizli’de İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Aşere Takrib Tayyibe eğitiminin tamamlanmasının ardından, 6 hafız için icazet merasimi düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, İl Müftülüğü ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin iş birliğiyle Şükrü Fatma Zeybekçi Camii’nde, öğle namazının ardından yapıldı. Merasime, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok’un açılış konuşmasıyla başlandı.

KONUŞMALAR VE DESTEKLEYİCİ MESAJLAR

Ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, katılımcılara selamlayarak şunları ifade etti: “Merasimimize teşrif eden, başta Reisül Kurra Hacı Hafız Mustafa Demirkan hocamız olmak üzere, tüm misafir kıraat hocalarımıza, icazet veren ve alan kıymetli hocalarımıza ve siz değerli cemaatimize şükranlarımı sunuyorum.” Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin de “Öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek, Kur’an-ı Kerim eğitiminin her yaş grubunu kapsadığını vurguladı. Dr. Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yediden yetmişe herkese Kur’an öğretmeyi görev bildiğini belirtti ve çocukların Kur’an öğrenme hakkından mahrum kalmamaları gerektiğini ifade etti.

HAFIZLARA İCAZET BELGELERİ VERİLDİ

İcazet merasimi, Kurra hafızlar Osman Şahin, Sedat Aydınlı, Ramazan Pakdil, Talip Akbal, Fatih Çatmakaş, Ayhan Mansız, Ekrem Öztürk ve İbrahim Ulutaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle devam etti. Ardından icazet alma hakkını kazanan müftülük personeli hafızlar Abdullah Huzeyfe Öziç, Engin Kaplan, Halil Murat Özer, Halit Menteşeli, Hasan Takbaş ve Sadettin Akyol kıraatlerini başarıyla tamamladı. Şeyhül Kurra Selman Uzunoğlu, Kurra Hafızlar Mustafa Memi, Ömer Erdem, Durmuş Ali Uçar ve Sadık Doğan hafızlara icazetlerini vererek, icazet metnini okudu. Reisül Kurra Hacı Hafız Mustafa Demirkan Hoca Efendi de icazet duasını gerçekleştirdi. Tüm konuşmaların ardından, hafızlara icazet belgeleri Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri ve misafir hocalar tarafından teslim edildi.