İçecek Tercihleri Çeşitleniyor, İlgi Artıyor

TÜKETİCİLERİN YERLİ MARKALARA YÖNELİŞİ

Türkiye’de içecek tercihleri her geçen gün daha fazla çeşitleniyor. Tüketiciler, sağlıklı seçeneklerin yanı sıra keyif verici, kaliteli ve güvenilir ürünlere yöneliyor. Bu durumun önemli bir yansıması ise WorldFood İstanbul fuarı oldu. Fuar alanında Sarıyer İçecek’in yerli hikâyeleri doğrultusunda sunduğu gazoz ve kola çeşitleri, Black Bruin enerji içeceğinin dinamik yapısı, Juss’un doğal meyve sularının ferahlatıcı tatları ve Koffo Soğuk Kahve’nin yenilikçi tasarımı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Sarıyer İçecek’in CEO’su Enes Örer, “Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin hem yerli ve milli markalara hem de farklı zevklere hitap eden kaliteli içeceklere verdiği önemi ortaya koyuyor. Bizim farkımız, her yaştan ve her hedef kitleye hitap eden zengin ürün yelpazemiz ve markalarımızın özgün hikâyeleridir” şeklinde konuştu. Sektör uzmanları, tüketicilerin son yıllarda yerli markalara duyduğu güvenin arttığını vurgularken, Oğuz İçecek’in fuardaki başarısı bu eğilimin güçlü bir örneği oldu.

WorldFood İstanbul’da sergilenen ürünler, sadece katılımcıların değil, aynı zamanda fuarı takip eden medya mensuplarının da dikkatini çekerek yerli içeceklerin yükselişini simgeliyor. Bu durum, Türkiye’deki içecek sektörünün dinamik yapısını ve yerli üretim anlayışının önemini yeniden gözler önüne seriyor.