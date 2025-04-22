İçerik Coin’leri Viral Paralar Olarak Yükseliyor

İÇERİK COİN’İ NEDİR?

İçerik coin’i, belirli bir gönderiye özgü olarak oluşturulan bir kripto para birimidir. Bu gönderi, bir tweet, video, blog yazısı veya viral bir görsel olabiliyor. İçerik coin’leri, bir projeyi ya da markayı temsil etmez, yalnızca o belirli içerik anını temsil eder. Yani, “bir içerik, bir coin” kuralı geçerlidir. Eğer sosyal medya platformlarında herhangi bir projeye bağlı olmayan, sadece bir söz veya bağlantı ile popüler hale gelen coin’ler görüyorsanız, muhtemelen bunlar içerik coin’leridir. Diğer kripto paralar gibi basılabiliyor, listelenebiliyor ve alınıp satılabiliyor. Asıl fark ise, değerinin token’ın işlevine değil, içeriğin ne kadar ilgi gördüğüne dayanmasıdır.

ZORA PROTOKOLÜ

Bu sistemin popülerleşmesindeki en büyük faktör, token basmanın artık oldukça basit hale gelmesidir. Bu noktada Zora devreye giriyor. Zora, içerikleri blokzincire taşıyarak token’a dönüştürmeye yarayan bir protokoldür. PomPom ve Farcaster gibi sosyal medya temelli Web3 projeleriyle birlikte anılsa da, Zora tamamen medya içeriklerini tokenize etmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Zora, Coinbase’in Layer-2 ağı olan Base üzerinde kurulu. Bu nedenle, Zora’da basılan içerik coin’lerinin çoğu Base üzerinde yer alıyor. Base, daha hızlı çalışma sunarken, işlem ücretlerinin düşük olması ile dikkat çekiyor.

İÇERİK COİN’LERİNİN PERFORMANSI

Bir içerik seçiliyor, ardından bu içerik token’a dönüştürülerek içerik coin’i haline geliyor. Bu token daha sonra merkeziyetsiz borsalarda listeleniyor ve kullanıcılar içeriğin performansına göre satın alıyor, tutuyor ya da satarak kâr etmeye çalışıyor. Ancak, “bu içerikler üzerinde herhangi bir telif hakkı ya da lisans hakkınız olmuyor.” İçeriğin yayılma oranına dair bir hisseye sahip oluyorsunuz, ibare ile sınırlıdır. Bazı içerik coin’leri, kültürel etkisi sayesinde yükseliyor — örneğin, bir espri veya viral bir tweet; bazıları ise ani yükselişin ardından hızla düşebiliyor. Base ağı, teknik ve stratejik nedenlerle bu furyanın merkezi haline geldi. Ethereum’a kıyasla daha ucuz ve hızlı olması, anlık üretilen içerik coin’leri için ideal bir ortam sunuyor.

COIN’LERİN ELEŞTİRİLERİ

Ancak, en büyük eleştirilerden biri, içerik coin’lerinin aslında meme coin’lerin yeniden pazarlanmış versiyonları olduğu yönündedir. Dogecoin benzeri projelere olan ilginin düşmesiyle birlikte, yeni alan olarak içerikler seçildi; artık köpek figürü yerine bir tweet token’lanıyor. Bir diğer sorun ise izinsizlik. Viral olan içerikler, sahibinden izin alınmadan coin’e dönüştürülüyor. Ne telif hakkı alınıyor ne de lisans. Bu durum, token’ların herkes tarafından alınıp satılabilmesini sağlıyor. Ayrıca, bu coin’lerin çoğu kısa sürede “pump and dump” (şişir ve boşalt) süreçlerine girebiliyor. İşlem hacmi bir anda yükseliyor, insanlar alım yapıyor ve sonrasında hızlı bir şekilde satıyorlar.

Bazı içerik coin’leri, insider işlemlerle de gündeme geliyor. Örneğin, “Base herkes içindir” token’ı, halka açıklanmadan önce bazı cüzdanlar tarafından satın alındı ve bu kişilerin altı haneli kazançlar elde etmesi sağlandı. Bu durum, geleneksel finans sistemine benzerlik gösterdiği için tepki çekiyor. Neticede, bu token’ların işlevselliği yok; stake edilemiyor, yönetime katılım sağlanamıyor ve herhangi bir özelliğin kilidini açmıyor. Sadece içeriğin viral olmasını ve coin’in değer kazanmasını bekliyorsunuz. Bu durum, bazı yatırımcılar için eğlenceli olabilirken, diğerleri için ciddi bir risk sinyali oluşturabiliyor.