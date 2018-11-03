İçişleri: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Silopi’deki Cudi Dağı’nda bir mağarada oldukları tespit edilen teröristlere karşı yapılan operasyonda 8 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan “Hançer-6 Operasyonu”nda, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada 8 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bölgeye düzenlenen operasyonda silah, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle 8 teröristin ölü ele geçirildiği duyuruldu.

3 GÜNDE 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca açıklamada, Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17’si ölü olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

“Kemal Bagok” kod adlı terörist Lokman Genç’in, 31 Ekim’de Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristin 4 Ekim’de Mardin’in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın failleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

NTV