İçişleri: 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kasım ayında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15’i büyük, 66’si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir.” dedi.