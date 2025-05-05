İçişleri Bakan Yardımcısı Açıklama Yaptı

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, yaptığı açıklamada terörle mücadele konusunda elde edilen ilerlemeyi vurguladı. “Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi. Ama son vuruşu yapmak üzereyiz Allah’ın izniyle. Terörsüz bir sürece girilmesiyle birlikte, inşallah PKK terör örgütü sayfası da Allah’ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak” dedi.

KÜTÜPHANELERİN AÇILIŞI VE ANLAMLI İSİMLER

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı, proje koordinatörü ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan’ın öncülüğünde, Bingöl Valiliği’nin destekleriyle 3 okulda kütüphane kuruldu. Bu açılış törenlerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan katıldı. Kütüphanelerden biri, trafik kazasında hayatını kaybeden Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Siraç Bingöl anısına ‘Mehmet Siraç Bingöl Kütüphanesi’ adını aldı. Diğer kütüphaneler ise Sancak İlkokulu’nda ‘Şehitler Kütüphanesi’ ve Ağaçeli 100’üncü yıl ilkokulunda ‘Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ isimleriyle açıldı.

ŞEHİT ANISINA VE VATAN SEVGİSİNE VURGU

Ağaçeli 100’üncü yıl ilkokulunda açılışı yapılan ‘Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’nde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “PKK’nın kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 yavrumuzun isminin verildiği bir kütüphane ve oyuncak sınıfının açılışı için bir araya geldik. Gerçekten çok ama çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu. Aktaş, bu tür çalışmaların, “vatana ve millete sevgisi, vatan aşkı ve şehadet bilinci” ile dolu yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

ŞEHİTLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Daha sonra BİŞHAK Derneği’ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş, burada yaptığı konuşmada şehitlere olan minnetini ifade etti. “Bugün ülkemizde alnımız açık, başımız dik bir şekilde, hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir” diyen Aktaş, PKK terör örgütüyle olan mücadelenin ve ödenen bedellerin altını çizdi. “Binlerce kahramanımız şehit oldu” diyen Aktaş, terörle mücadelede gelinen son noktanın önemli olduğunu vurguladı.

Aktaş, “Sizin derdinizle dertlenmek, bizim için en asli görevdir” diyerek, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Valilikler, kaymakamlıklar ve diğer devlet kurumlarının da bu doğrultuda çalıştığını belirtti.