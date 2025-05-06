İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, PKK Kapanacak. Şırnak’ta Kütüphane Açılışı Gerçekleşti. Şehitleri Anmak, Vatan Bilinci İle Büyütmek

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET AKTAŞ’TAN KÜTÜPHANE AÇILIŞI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi. Ama son vuruşu yapmak üzereyiz Allah’ın izniyle. Terörsüz bir sürece girilmesiyle birlikte, inşallah PKK terör örgütü sayfası da Allah’ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak” dedi.

KÜTÜPHANELERİN AÇILIŞI VE ANISINA YAPILAN SAYGI

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı, proje koordinatörü ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan öncülüğünde, Bingöl Valiliği desteğiyle 3 okula kütüphane kuruldu. Kütüphanelerin açılış törenlerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan katıldı. Açılışta trafik kazasında yaşamını yitiren Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Siraç Bingöl anısına ‘Mehmet Siraç Bingöl Kütüphanesi’ ismiyle bir kütüphane açıldı. Diğer kütüphaneler ise Sancak İlkokulu’nda ‘Şehitler Kütüphanesi’ ve Ağaçeli 100’üncü yıl ilkokulunda ‘Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ isimleriyle hizmete girdi.

ŞEHİTLERE SAYGI VE VİCDANİ BİR MESAJ

Açılışta İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “PKK’nın kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 yavrumuzun isminin verildiği bir kütüphane ve oyuncak sınıfının açılışı için bir araya geldik. Gerçekten çok ama çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Öncelikle vatanımızın birliği, dirliği, bağımsızlığı, bayrağımız ve ezanımız için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim bizleri şehitlerimize, yakınlarına ve gazilerimize mahcup etmesin.” dedi. Kütüphaneden faydalanacak çocukların vatan ve millet sevgisi ile büyümelerini umarak, eserin Bingöl’e hayırlar getirmesini diledi.

ŞEHİTLERİN ANISINA SATIR ARALARINDA BİR BİLDİRİM

BİŞHAK Derneği’ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün ülkemizde alnımız açık, başımız dik bir şekilde, hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Ama bu bin yıllık süreç içerisinde, yer yer, zaman zaman, yeri geldiğinde çok büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldik.” diyerek, PKK terör örgütüyle yürütülen mücadelenin önemini vurguladı.

Aynı zamanda, “Devlet olarak ve İçişleri Bakanlığı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sizin derdinizle dertlenmek, bizim için en asli görevdir.” diyerek, vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgilenmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.