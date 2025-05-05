İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş: Terör Sayfası Kapanacak

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Hep beraber takip ediyoruz; gerçekten ortaya konulan mücadele sonucu terör örgütü bitme noktasına geldi. Ama son vuruşu yapmak üzereyiz Allah’ın izniyle. Terörsüz bir sürece girilmesiyle birlikte, inşallah PKK terör örgütü sayfası da Allah’ın izniyle tamamıyla kapanmış olacak” dedi.

KÜTÜPHANE AÇILIŞLARI VE ANLAMLI İSİMLER

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan öncülüğünde, Bingöl Valiliği’nin desteğiyle 3 okula kütüphane kuruldu. Açılış törenleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’la Bingöl Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphanelerden biri, trafik kazasında hayatını kaybeden Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Siraç Bingöl anısına ‘Mehmet Siraç Bingöl Kütüphanesi’ adıyla açıldı. Diğer kütüphaneler ise Sancak İlkokulu’nda ‘Şehitler Kütüphanesi’ ve Ağaçeli 100’üncü yıl ilkokulunda ‘Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ isimleriyle hizmete girdi.

VATAN SEVGİSİ VE ŞEHİTLERİN ANISINA DUADA BULUNMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ağaçeli 100’üncü yıl ilkokulundaki ‘Şehit Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’nin açılışında, “PKK’nın kalleşçe saldırıları sonucu şehit olmuş 46 yavrumuzun isminin verildiği bir kütüphane ve oyuncak sınıfının açılışı için bir araya geldik. Gerçekten çok anlamlı bir açılış gerçekleştiriyoruz. Öncelikle vatanımızın birliği ve bağımsızlığı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler temenni ediyorum. Bu programın hem okula hem de Bingöl’ümüze hayırlar getirmesini diliyorum. Ümit ediyorum ki bu kütüphaneden faydalanacak yavrularımız da vatan ve millet sevgisi, vatan aşkı ve şehadet bilinciyle büyüyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN HER ZAMANDA YANINIZDAYIZ VURGUSU

BİŞHAK Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Yardımcısı Aktaş, şehitlere de Allah’tan rahmet dileyerek, “Bugün ülkemizde alnımız açık, başımız dik bir şekilde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin sayesindedir. PKK terör örgütüyle mücadele sürecinde büyük bedeller ödedik. Şehitlerimize sonsuz rahmet diliyoruz. Biz devlet olarak ve İçişleri Bakanlığı olarak her zaman sizlerin yanındayız. Derdinizle dertlenmek, bizim için en asli görev’dir. İhtiyaçlarınızla ilgilenmek için 7 gün 24 saat seferberiz. Allah’ın izniyle bu gayreti sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.