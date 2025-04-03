İçişleri Bakan Yardımcısı Bayburt’ta Ziyaretlerde Bulundu

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BAYBURT’TA

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Bayburt’a giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Valiliği ziyaret etti. Vali Mustafa Eldivan tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Bakan Yardımcısı Aktaş, bu ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

VALİDEN PROJELER HAKKINDA BİLGİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’a Bayburt’ta yürütülen çeşitli çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Vali Eldivan, Bakan Yardımcısı’na Bayburt’a yapmış oldukları destekler ve gerçekleştirdikleri ziyaretler için teşekkür etti.