İçişleri Bakan Yardımcısı Gümüşhane’de Ziyaretler Yaptı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI GÜMÜŞHANE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gümüşhane’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Karaloğlu’nu Hükümet Konağı önünde karşıladı. Karaloğlu, burada Şeref Defteri’ni imzaladı.

YEREL ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Karaloğlu, Vali Aydın Baruş’tan şehirdeki güncel çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Ziyaretleri sırasında Gümüşhane Belediyesi Hayvan Bakımevi’ni de inceleyen Bakan Yardımcısı’na, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve diğer yetkililer eşlik etti.