İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Açıklama Yaptı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Trabzon’daki etkili yağışlar sonrası Akçaabat ilçesinde kaybolan Hüseyin Aydın için yarın gün doğumuyla arama faaliyetlerine devam edileceğini belirtti. “Temenni ederiz ki vatandaşımızı sağ olarak bulabilelim.” diyen Karaloğlu, Trabzon Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı uyarı yapıldığını vurguladı. Bugünkü sağanakla ilgili vatandaşların uyarıldığını ifade eden Karaloğlu, Trabzon merkez ve Akçaabat ilçesinde 09.30-11.30 saatleri arasında metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü anlattı. Özellikle Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi ve Moloz bölgesinde su baskınları meydana geldiğini, Akçaabat ilçesi kırsalında ise yer yer heyelanların görüldüğünü aktardı.

İHBARLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 20.00 itibarıyla su baskınları ve mahsur kalma ile ilgili 428 ihbar geldiğini açıklayan Karaloğlu, bu ihbarların tamamına müdahale edildiğini kaydetti. Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi’nde 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine hızlıca arama faaliyetlerine başlandığını dile getiren Karaloğlu, AFAD, JAK, SAK timleri, UMKE ve Sahil Güvenlik’ten oluşan 127 kişilik ekibin Yıldızlı Deresi ve Sera Gölü’nde arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. “Yarın gün doğumuyla beraber tekrar bölgede arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Temenni ederiz ki vatandaşımızı sağ olarak bulabilelim.” diye konuştu.

ZARARLAR GİDERİLİYOR

Karaloğlu, Ortahisar ilçesinin kırsal mahallelerinde 3 konutun tedbiren boşaltıldığını ve incelemelerin tamamlandıktan sonra oturulup oturulamayacağına karar verileceğini aktardı. Aynı zamanda 984 personel ve 173 araçla bölgede oluşan hasarı ve sıkıntıları gidermek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. İl genelinde 206 iş yeri ve konut ile ilgili su baskını ihbarı yapıldığını belirten Karaloğlu, bu yerlerin temizliği ve bodrumlarda biriken suyun tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

EĞİTİMDE SORUN YOK

Karaloğlu, okullarda eğitime engel bir durum olmadığını belirtti ve “Yarın eğitime devam edeceğiz. Bazı okullarımızın bodrumlarında su birikintileri oluşmuştu ama onlar da giderildi. Sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir sorunumuz da şu an için yok.” dedi. Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaloğlu, yetkili mercileri takip etmeleri ve uyarıları dikkate almaları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

İNCELEMELER YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla AFAD Başkan Vekili Önder Bozkurt ve AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile bölgeye gelerek çalışmaların incelendiğini kaydeden Karaloğlu, Beşirli Mahallesi’ndeki iş yerlerini su basan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ekiplerin temizlik çalışmalarını takip eden heyet, ardından Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu Akçaabat ilçesinin Uçarsu Mahallesi Kirazlık mevkisinde incelemelerde bulundu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin 100 kişilik ekibi Beşirli Mahallesi’nde temizlik çalışmalarına devam etmekte.