İçişleri Bakan Yardımcısı Rize’de Bulundu

ZIYARETLER VE İNCELEMELER

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Fındıklı Kaymakamlığına giden Karaloğlu, Kaymakam Murat Çürük ile bir araya geldi. Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından ilçede yapımı süren Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gözlemleyen Karaloğlu, projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

AFAD İLE İLETİŞİM VE TOPLANTILAR

Karaloğlu, Afad İl Müdürlüğü’nde düzenlenen malzeme teslim törenine de katılarak, gönüllü ekiplerle diyalog kurup sohbet etti. Ayrıca, AFAD Rize Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık ederek, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde kentteki sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, sahiplendirilmesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmaları inceledi. Ziyaret ve incelemelerde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ve diğer ilgililer de kendisine eşlik etti.