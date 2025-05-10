İçişleri Bakan Yardımcısı Toplantıya Katıldı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TOPLANTIYA KATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şanlıurfa’da İl AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu başkanlığında AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, kaymakamlar ve ilgili kurumların katılımıyla AFAD İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

DEPREM SONRASI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Vali Şıldak, açıklamalarına devam ederek, “Şanlıurfa’da kamu kuruluşlarımızın kapsamlı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz deprem sonrası iyileştirme çalışmalarında çok iyi bir seviyeye ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıl sonuna kadar yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.