İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Türklerle buluştu. UID, “Halk Buluşması” programı düzenledi. Türkiye ve Fransa ilişkileri güçlenmeli. Tarihimizi bilmek önemlidir. Soykırım arayan, Gazze’ye baksın. Siyasete katılım çağrısı yapıldı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN’LA BULUŞMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Mitry-Mory’deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Bölge Teşkilatı, “Halk Buluşması: Tarihimizi Bilelim” adlı etkinlik düzenledi. Etkinliğe Turan’ın yanı sıra Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mehmet Akkoç, UID Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılan programda, Türk ve Fransa milli marşları okunuyor.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE VURGULAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, burada yaptığı konuşmada, Paris’te Türk vatandaşlarıyla buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Turan, “Avrupa’daki Türkler bizleri mahcup etmedi. Çok uzun yıllardan beri bu coğrafyada soydaşlarımız var, bizi mahcup etmediler.” diyor. Ayrıca Türkiye ile Fransa arasındaki tarihi bağların derin olduğunu belirten Turan, Türkiye’de 1700’e yakın Fransa sermayeli şirket bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 22 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor.

TARİHİN BİLİNMESİ GEREKEN BİR KONU

Turan, kendi tarihini bilmenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin utanacağı herhangi bir tarihi problemi olmadığını dile getiriyor. Bireysel hatalar olabileceğini ancak “Kurumsal olarak, devlet olarak, millet olarak utanacağımız hiçbir şeyimiz yok hamdolsun.” ifadesini kullanıyor. 1915 olaylarıyla ilgili ise, Türkiye’nin nasıl güçlü olduğunu gösteren yapılar kullanılarak bu konunun istismar edildiğini kaydediyor. Turan, “Soykırım arayan varsa Gazze’ye baksın.” diyerek, tarihsel gerçeklerin yanlış bir şekilde kullanıldığını belirtiyor.

SİYASETE KATILIM VE EĞİTİM VURGUSU

Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, vatandaşlara selam gönderip, “Bu tür konular çok önemli.” diyerek, dernekleri destekleme konusundaki çalışmalarını aktarıyor. Eğitim konusunun öncelikli olduğunun altını çizen Yılmaz, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan da 1915 olayları ve Türkiye ile ilgili meseleler hakkında kamuoyunda yanıltıcı bilgilerin oluşturulmaya çalışıldığını ifade ediyor. Aslan, “Biz kendi meselelerimizi aktarmazsak emin olun bizden başkası bizim meselelerimizi konuşmaz.”diyerek toplumsal bir farkındalık yaratma çağrısında bulunuyor. Fransa’daki seçimlere katılımın artırılması gerektiğini belirten Aslan, Türkiye seçimlerinde gösterilen çabanın iki katı daha fazla çalışılması gerektiğini vurguluyor.