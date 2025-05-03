İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Türklerle buluştu. UID, “Tarihimizi Bilelim” programı düzenledi. Türkiye ve Fransa’nın ilişkilerini vurguladı. Türklerin tarihi sorunları yaşadığını belirtti. Soykırım arayan Gazze’ye baksın. Fransa’da siyasal katılım artırılmalı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN’IN FRANSA ZİYARETİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Mitry-Mory’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Bölge Teşkilatı, burada “Halk Buluşması: Tarihimizi Bilelim” başlıklı bir program gerçekleştirdi. Etkinliğe, Turan’ın yanı sıra Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Ar-Ge ve Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akkoç, UID Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Türkiye ve Fransa milli marşları okundu. Turan, burada yaptığı konuşmada, Paris’te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışındaki vatandaşların meseleleriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Turan, katılımcılara Erdoğan’ın selamlarını iletti. “Avrupa’daki Türkler bizleri mahcup etmedi. Çok uzun yıllardan beri bu coğrafyada soydaşlarımız var, bizi mahcup etmediler. Hep ay yıldızımıza rüzgar oldular, dua oldular, bereket oldular.” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HAÇMİ VE TARİHİ BAĞLAR

Bülent Turan, içerisinde yaklaşık 1700 Fransa sermayeli şirketin bulunduğu Türkiye-Fransa ticaretinin 22 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi ve yoğun hale gelmesi için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. Turan, kendi tarihini bilinmenin zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin ve Türk milletinin utanacağı hiçbir tarihi problemi olmadığını ifade etti. Bireysel hatalar olabileceğini, ancak kurumsal olarak, devlet ve millet olarak utanacak hiçbir şey bulunmadığını belirtti. 1915 olaylarına da değinen Turan, bu konunun Türkiye’yi terbiye etmek amacıyla istismar edildiğini ve tarihi gerçeklerle ilgili olmadığını söyledi.

TARİHSEL OLAYLAR VE SOYKIRIM İDDİALARI

Türklerin tarih boyunca birçok benzer sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Turan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da yaptığı toplantılarda yer aldıkları yerlerde toplu mezarlar gördüğünü aktardı. “Hiçbirisi Ermeni mezarları değil. Türklerin, Osmanlı köylerinin mezarlarıydı.” diyen Turan, mevcut iddiaların asla sistematik bir soykırım olmadığını ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu olaylarla alakalı Ermenistan dahil farklı ülkelere arşivlerini açma çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, “Soykırım arayan varsa Gazze’ye baksın.” sözlerini kullandı. “Düne bakmasın, bugüne baksın.” diyen Turan, soykırım arayanların geçmişte “2 milyon kişiyi süreriz.” diyenlere ve bir yılda 100 bin insanı şehit edenlere dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

SİYASETE KATILIM ÇAĞRISI

Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Yılmaz, etkinlikte vatandaşları selamlayarak, “Bu tür konular çok önemli. Görev bölgemizde bütün derneklerimizi destekliyoruz.” dedi. Türk derneklerle temasları sırasında, eğitimin en önemli konulardan biri olduğunu vurguladı. UID Genel Başkanı Aslan ise 1915 olayları ve Türkiye ile ilgili konularda Fransa’da dezenformasyona dayalı bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. “Biz kendi meselelerimizi aktarmazsak emin olun bizden başkası bizim meselelerimizi konuşmaz.” diyerek evlerde sohbet ortamlarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Fransa siyasetine katılım çağrısında bulunan Aslan, “Türkiye seçimlerinde nasıl gayret gösteriyorsak, burada da 2 kat, 3 kat daha fazla çalışarak siyasal katılımı artıracağız.” şeklinde konuştu.