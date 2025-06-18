içişleri bakan yardımcısı ziyaret gerçekleştirdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43. Yıl Dönümü Töreni

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Sağlam ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Burada mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri’nde Duygularını Aktardı

Ziyaretin ardından Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Sağlam, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, Aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı içerisindeyiz.” ifadelerini yazdı. Sağlam, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve varlığını sürdürmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Rolü ve Sorumlulukları

Yaptığı açıklamada, Bakanlığın denizlerdeki gücünü vurgulayan Sağlam, “Mavi Vatanımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, insan hayatını önceleyen bir yaklaşım ile düzensiz göçle mücadele ve kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini dile getirdi.

Törenin Sonuçlanması

Tören, Sağlam ve Sahil Güvenlik heyetinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.