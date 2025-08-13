İÇİŞLERİ Bakanı, 13 Gözaltı Açıkladı

İSTANBUL’DA KURŞUNLAMA OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 6 iş yerinin hedef alındığı kurşunlama olaylarına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 6 ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 13 şüpheliyi yakaladık.” ifadesini kullandı.

AMACIMIZ HUZURU SAĞLAMAK

Bakan Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 18 Mayıs-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren 6 işyerine yönelik silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için operasyonların yapıldığını belirtti. Ayrıca, operasyonlarla ilgili İstanbul Valisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü ve polisleri tebrik etti.

ŞEHİR HUZURUNU KORUMAK

Bakan Yerlikaya, “Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkiyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” diyerek, güvenli bir şehir için kararlılıklarını ifade etti. Bu tür operasyonların devam edeceği mesajını verdi.