İçişleri Bakanı, 14 Suçluyu Getirdi

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurtdışında bulunan 14 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun durumunu aktardı. Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 Suçluyu, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik.” ifadesini kullandı.

SUÇLULARIN MAVİ DHM SALDOSU

Yerlikaya, yakalanan şahısların suçlama detaylarını da belirtti. Kırmızı bültenle aranan kişiler arasında T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. yer alıyor. Ayrıca ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar da yurda getirildi. Bakan, “Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.” dedi.

ORTAK OPERASYONLAR PAYDAŞLAR

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonel işbirliği sonucunda; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığını aktaran Yerlikaya, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan yakalanan şahıslar Gürcistan, Arnavutluk, Senegal ve Almanya’da bulunmaktaydı.” diye ekledi.

Son olarak, Bakan, “Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kendisinin de belirttiği gibi, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar.”