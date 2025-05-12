İçişleri Bakanı 160 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son düzenledikleri operasyonlarla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, “17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73’ü tutuklandı, 87’si hakkında adli kontrol kararı verildi” şeklinde açıklamada bulundu. Operasyonların ayrıntılarına da değinen Bakan, 402 dolandırılan vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

17 İLDE YAPILAN OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 17 ilde gerçekleştirilen bu operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapıldığını belirtti. Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli illerinde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, kuyumculara sahte altın sattıkları ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

DOLANDIRICILARA AİT MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kahraman polislere teşekkür ederek, “Güvenlik güçlerinizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.