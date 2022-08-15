İçişleri Bakanı: 2 yılda 342 bin operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki yılda uyuşturucu ile mücadelenin arttığını ve 342 bin operasyon yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iki yılda Türkiye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 342 bin 213 operasyon yapıldığını açıklarken, operasyonlarda hakkında işlem yapılan kişi sayısını söylemedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, parça parça yapılan bu operasyonların son bir yıldaki toplamını ve hakkında adli işlem uygulanan kişi sayısını Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Tutdere, milletvekili çıkaramadıkları illerde yapılan çalışma kapsamında 25 ilde uyuşturucu kullanımı ile bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi istedi. Bakan Soylu, CHP’li Tutdere’nin soru önergelerine verdiği yanıtta uyuşturucu kullanımına ilişkin veri paylaşımı yapmazken, 2020-2021 yılları arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sayılarını açıkladı.

Soylu’nun sorulan 25 ilden 22 ilin durumu hakkında aktardığı verilere göre, en çok uyuşturucu operasyonu Diyarbakır, Çankırı, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Batman, Aksaray, Ağrı’da yapıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 kentte toplamda 20 bin 52 operasyon düzenlenirken, bu operasyonlarda 23 bin 59 kişi gözaltına alındı, haklarında işlem yapıldı.

Siirt, Rize, Muş, Mardin, Kilis, Erzincan, Düzce olmak üzere 7 kentte ise 9 bin 58 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda da 11 bin 905 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik Karabük, Isparta, Iğdır, Hakkâri, Gümüşhane, Erzurum, Şırnak’ta ise 6 bin 687 operasyonda 9 bin 590 şüpheliye işlem yapıldı.

Söz konusu 22 ilde toplam olarak ise 35 bin 797 operasyon yapıldı, 44 bin 554 kişi hakkında işlem uygulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tutdere’nin önergesine verdiği yanıtta Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sayısını da açıkladı. Buna göre 2020 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik toplam 158 bin 734 operasyon yapılırken, 2021 yılında bu sayıda artış yaşanarak operasyonlar 183 bin 479 olarak kayda geçti.

Son iki yılda toplam 342 bin 213 operasyon yapılırken, bu operasyonlarda hakkında işlem yapılan kişi sayısı açıklanmadı.