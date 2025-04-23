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İçişleri Bakanı 23 Nisan’ı Kutladı

BAKAN YERLİKAYA’NIN BAYRAM MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bu özel günle ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, Gazi Meclis’in 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de dualar ve büyük bir inançla açıldığını hatırlattı. “Milli Mücadele’nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı’mızı yöneten Meclis’imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu ve Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı ‘Çocuklarımız yaşama sevincimizdir’ diyerek tüm çocuklara armağan etti.” dedi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE VURGU

Yerlikaya, 23 Nisan’ın milletin iradesinin temeli olduğunu ve çocukların gülüşünün umudu simgelediğini belirtti. “Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz.” sözleriyle şu mesajı verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” Ayrıca, paylaşımında üniformalı çocukların yer aldığı 23 Nisan’a özel hazırlanan klibe de yer verdi.

ÖNEMLİ

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23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
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23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

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