İçişleri Bakanı: 3 bin 333 terörist öldürüldü

- Reklam -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, “İHA’ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını” dedi.

TRT