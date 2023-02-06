İçişleri Bakanı: 4. seviye alarm verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin TRT Haber’e açıklama yaptı.

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

“Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir.

Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem: 76 can kaybı

Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Ambulans arama kurtarma ekiplerine yol açabilmemiz için vatandaşların bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır.”

“En büyüğü 6,6 olan 22 artçı sarsıntı oldu”

Cep telefonları konusunda da bir uyarı yapan Soylu, şunları anlattı:

“Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye’de cep telefonlarını deprem bölgelerinin dışında kullanmamalarıdır. Sosyal medyada dezenformasyon, yanlış bilgi bu noktada yapılabilecek en büyük ihanettir.

Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek. Yanıltıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama kurtarmadır. En büyüğü 6,6 olan 22 artçı sarsıntı oldu.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.”