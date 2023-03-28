İçişleri Bakanı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değindi ve Hakkari’de 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Soylu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, “samanlıkta iğne aramak“ gibi…

4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler.