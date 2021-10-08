İçişleri Bakanı: 405 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen operasyonla 405 kilo 600 gram eroinin ele geçirildiğini söyledi.

Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kg 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kg 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Soylu, 2 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Soylu, mesajında ayrıca emniyet teşkilatını tebrik etti.