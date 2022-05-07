İçişleri Bakanı: 5 yılda 1810’dan 1186’ya düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında kuralların uyulmasının önemine değindi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümlerinin 1810’dan 1186’ya düştüğünü vurgulayarak, ”Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Haftası’nda bu yıl ki temalarının ”yaya trafiği” olduğunu kaydetti.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
”2021’de trafik ölümlerinin 4’te 1’i yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58’i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810’dan 1186’ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz” dedi.