İçişleri Bakanı: 5 yılda 1810’dan 1186’ya düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında kuralların uyulmasının önemine değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümlerinin 1810’dan 1186’ya düştüğünü vurgulayarak, ”Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Haftası’nda bu yıl ki temalarının ”yaya trafiği” olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”2021’de trafik ölümlerinin 4’te 1’i yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58’i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810’dan 1186’ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz” dedi.