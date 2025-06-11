İçişleri Bakanı, 51 İl’de Operasyon

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 51 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 273 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bunlardan 98’inin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda, bu operasyonların Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu altında il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

OPERASYONLAR YÜKSEK BAŞARI ORANINA SAHİP

Yerliyka, “273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” dedi. Ayrıca, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreçlerinin başlatıldığını ifade etti. Bakan, gerçekleştirilmiş olan operasyonlardan dolayı valilere, kaymakamlara, emniyet mensuplarına ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür etti.

TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir şekilde kamu düzeni ve güvenliğinden ödün vermeden örnek bir model sunduğunu vurguladı. “Göç konusunu düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.” diyerek, kapsamlı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.