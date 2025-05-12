İçişleri Bakanı, 73 Dolandırıcı Tutuklandı

İÇİŞLERİ BAKANI OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen dolandırıcı şebekelerine yönelik operasyon sonucunda 160 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu operasyonlarda 73 şüphelinin tutuklandığını duyuran Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

DOLANDIRICILIK FAALİYETİ VE OPERASYONUN KAPSAMI

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, adi dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alınan şüpheliler, Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli dahil olmak üzere 17 ayrı bölgede faaliyet göstermekteydi. Bu kişiler, kendilerini “kamu görevlisi” olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyor, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın satışı yapıyor ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışları gerçekleştiriyordu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca, operasyonda şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Yerlikaya, operasyon kapsamında emeği geçen tüm kamu görevlilerini tebrik ederek, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” şeklindeki sözleriyle durumu vurguladı.