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İçişleri Bakanı, 75 İlde Operasyon Yaptı

SON ÜÇ HAFTADA YAPILAN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 75 ilde son 3 hafta içerisinde 1 ton 24 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon 375 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti. Bakan, 2 bin 311 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.

NARKOTİK OPERASYONUNUN DETAYLARI

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonuna dair bilgiler paylaştı. Yapılan operasyona toplamda 3 bin 335 ekip ve 8 bin 340 personel katılırken, 37 hava aracı ve 53 narkotik köpeği de görev aldı. Elde edilen sonuçlar, suçla mücadeledeki kararlılığı gözler önüne seriyor.

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