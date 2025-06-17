İÇİŞLERİ Bakanı, 75 İlde Uyuşturucu Ele Geçirildi

SON ÜÇ HAFTADA YAPILAN NARKOTİK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada 75 ilde yapılan narkotik operasyonlarına dair bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon 375 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğinin yanı sıra 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını belirtti.

OPERASYONA KATILAN EKİP SAYISI

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona 3 bin 335 ekip ve 8 bin 340 personelin katıldığı ifade edildi. Operasyon sırasında 37 hava aracı ve 53 narkotik köpeği kullanıldı. Bu geniş kapsamlı etkinlik, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.