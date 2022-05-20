İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisi ile videokonferans toplantısında görüşme gerçekleştirdi.
Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen videokonferans toplantısında 81 ilin valisiyle görüştü. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuları değerlendirildi.