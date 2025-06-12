İçişleri Bakanı A. Yerlikaya, A.A.Y., A.D. ve O.Ç. yakalandı. Yurt dışındaki suçlular ülkemize döndü. 369 suçlu iade edildi. Tüm suçlular yakalanacak. Türk Polisine güvenin. Teşekkürler ilgili kurumlara

KIRMIZI BÜLTENLE YAKALANAN SUÇLULAR GÜRCİSTAN’DA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 5 kişinin Gürcistan’da yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Bizden Kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı. Yakalana isimler arasında A.A.Y., A.D. ve O.Ç. bulunurken, ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. de belirtilen şahıslar arasında yer aldı.

SUÇLULARIN DETAYLI BİLGİLERİ

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yakalanan A.A.Y. isimli şahsın “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından aranıyor olduğunu belirtti. Ayrıca, “Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit” gibi suçlardan aranan A.D. ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan aranan O.Ç.’nin de aynı kapsamda yakalandığını ifade etti. Ulusal seviyede aranan İ.K., “Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama veya Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme” suçlarıyla, G.Y. ise “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma” suçuyla aranıyordu.

OPERASYONUN BAŞARISI VE TEŞEKKÜRLER

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” dedi. Yerlikaya, Türk Polisinin her zaman adaletin yanında olacağını vurguladı. “Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızla Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum” şeklinde ifadeler kullandı.