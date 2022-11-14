İçişleri Bakanı: ABD’nin taziye dileğini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan patlama sonrası ABD’nin gönderdiği taziye mesajını değerlendirdi.

Taksim saldırısına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlügündan para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. Operasyonlar devam ediyor. Teröristler yakalandı. Yakalanmasalar Yunanistan’a kaçacaklardı. PYD’yi kim besliyorsa fail oldur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Allah milletimizin yardımcı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz.” dedi.