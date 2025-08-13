İçişleri Bakanı Açık Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE’NİN EŞİĞİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Artık terörsüz bir Türkiye’nin eşiğindeyiz. Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin; bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik ilelebet sürecektir” dedi. Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’a geldi. Ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de ona eşlik etti.

MULAHAZALAR VE GÜVENLİK TOPLANTISI

İlk olarak Muş Valiliğini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada Vali Avni Çakır ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, Muş Öğretmenevi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Muş” güvenlik toplantısına başkanlık etti. Program sonunda gazetecilere açıklamalar yapan Bakan Yerlikaya, “Muş, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin mühürlendiği yerdir. Kimse bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemez. Artık terörsüz bir Türkiye’nin eşiğindeyiz” ifadesini kullandı. Ülkenin tarihine değinerek Malazgirt ve Milli Mücadele dönemlerinden örnekler veren Yerlikaya, “Bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, “Bu irade karşısında yenilenler, başka fitneler musallat ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Ama bugün bir kez daha onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz” dedi. Türkiye’nin huzuru için gerekli iradeyi oluşturduklarını belirten Yerlikaya, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik” diye ekledi.

SUÇLA MÜCADELE AYRINTILARI

Muş’ta yapılan güvenlik çalışmalarına da değinen Bakan, “Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 15 azaldı, mal varlığına karşı suçlar ise yüzde 65,4 oranında azalma gösterdi. Uyuşturucu ile mücadelede 132 kg uyuşturucu ve 5 bin 221 hap ele geçirildi; 145 kişi tutuklandı” açıklamalarında bulundu. Son olarak, toplantının sonunda Muş Valisi, emniyet ve jandarma yetkililerini tebrik ederek, bu başarılarının Türkiye ortalamalarının üzerinde olduğunu belirtti.

ESNAF ZİYARETİ VE HUZUR TEMASI

Toplantının ardından AK Parti Muş İl Başkanlığı’na geçen Yerlikaya, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan, burada esnafın taleplerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Programını tamamlayan Yerlikaya, beraberindeki heyetle birlikte Muş’tan ayrıldı.