İçişleri Bakanı açıkladı! 269 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 269 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Süleyman Soylu, “Toplamda 307 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya’da 176, Kocaeli’nde 93 şüpheli gözaltına alındı.” dedi. Bakan Soylu, Türkiye’nin ortaya koyduğu baskılarla uyuşturucu rotasının değiştiğini belirtti.

Bakan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ile ilgili bu sabah yine hem Sakarya’da hem Kocaeli’de başarı bir operasyon gerçekleşti. 3 aylık çalışma bu. Toplamda 307 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya’da 176, Kocaeli’nde 93 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonların amacı uyuşturucu satış mekanizmalarını tamamen çökertmek. Uyuşturucunun 4’te 3’ü doğu illerinde yakalanıyor. Avrupa uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda. Hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmış durumda. Sadece Belçika limanına giren kokain miktarı bir seferde 70 tondur.

Türkiye’nin ortaya baskılarla uyuşturucu rotası değişmiştir. 2,5 yıldır ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar 15 ton metamfetamin ele geçirildi.