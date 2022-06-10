İçişleri Bakanı açıkladı! Cumhurbaşkanı talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatı duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapıyoruz. Münbiç’te, Tel Rıfat’ta 29 Ekim 2023’ü yaşamadan Kandil’i temizleyip ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni’ne açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar…

Burası Çanakkale, duruşumuza asalet veren Çanakkale. Burası Çanakkale, özgürlüğümüzün, ay-yıldızlı bayrağın, namusumuzun birileri tarafından göz konulduğu ama ecdadımızın buna müsaade etmediği Çanakkale… Burası Çanakkale, İstiklal Harbi’nin kuvvetini aldığı Çanakkale. Bütün komutanlarımız, bütün Mehmetçiğimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum.

Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istedim. Siz bu millete çok lazımsınız, her zamankinden çok daha çok lazımsınız. Sizler bu ülkenin evlatları, polisi, jandarması, Mehmetçiğisiniz. Bu dünyanın küresel efendileri verdiği hiçbir sözü tutmadılar, tarif ettikleri hiçbir hayale bizi götürmediler. Göçmen botlarını kurşunladılar, PKK’dan DEAŞ’a kadar desteklemedikleri terör örgütü kalmadı. Bize yıllarca demokrasi verdiler, darbe tezgahlamadıkları ülke kalmadı. Irkçılık yapmadıkları millet kalmadı. İnsanlık adına dünyaya ne söyledilerse yalan çıktı. Eskiden kirli de olsa tezgahlarına hakimdiler ama artık öyle değil.