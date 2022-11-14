İçişleri Bakanı açıkladı: Saldırı talimatı Kobani’den gelmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırı hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasıyla ilgili, “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi’nde inceleme yaptıktan sonra açıklama yaptı.

“Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayı engelledik”

Terörün Türkiye’ye yakışmadığını dile getiren Soylu, “Yaklaşık 6 yıldır İstanbul’da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. (Beyoğlu’ndaki patlama) Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır” dedi.

“Coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz”

Terörün farklı bir yüzü olduğunu ifade eden Soylu, “Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbetteki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz” diye konuştu.

“Karşılığını daha ağır vereceğiz”

Kimsenin coğrafyasında Kobani’nin, Tel Rıfat’ın, Münbiç’in Nusaybin’in, Kamışlı’nın olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

“Bunlarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu büyük bir iradeyle tüm arkadaşlarımızla bir mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah’ın izniyle.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir üzüntü duyduklarını, 6 terör şehidinin olduğunu dile getirerek hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

“81 yaralıdan 50’si taburcu edildi”

3 aileden 2’şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, “Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

“Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı”

Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin ekiplerce gözaltına alındığını duyurdu:

“Bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular. İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elbetteki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şuanda sınırın ötesinde, sınırın içinde, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyorlar. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık şekilde ifade etmektedir.”

“Bize bu acıyı yaşatanların kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz”

Soylu elde edilen bulgularda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin PKK/PYD terör örgütü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesine saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin heralde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Tekrar söylüyorum biz Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şadolsun, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun.”