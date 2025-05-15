İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı; 102 Şüpheli

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 102 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin hesaplarında 7.5 milyar Türk lirası hesap hareketi olduğunu belirtti. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile KOM Daire Başkanlıklarının koordinesinde yürütüldü.

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin gibi toplam 18 ilde “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme” suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 102 şüpheliden 64’ü tutuklandı, 38’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE HESAPLAR

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon Türk lirası değerinde hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait toplam 204 banka hesabına, 19 kripto hesabına ve 11 otomobile el konuldu.