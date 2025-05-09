İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

ÇANAKKALE MERKEZLİ OPERASYONLARDA GÖZALTI SAYISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli olarak gerçekleştirilen ‘tefeci’ operasyonlarında toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 7’sinin tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın iş birliği ile Balıkesir ve Tekirdağ illerinde de yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

ELE GEÇİRİLEN MATERİYALLER VE MAL VARLIKLARI

Yürütülen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 çek defteri, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, çeşitli belgeler ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlar çerçevesinde toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL olan 75 gayrimenkul ile 34 taşıta da el konuldu. Adalet önüne çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2’sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Operasyon sırasında tespit edilen bilgilere göre, şüphelilerin faizle borç verdikleri bireyleri baskı altında tutarak yüksek faizle verdikleri paraların karşılığında çek, senet veya tapu gibi belgeler imzalatmaları dikkat çekiyor. Ödeme yapamayan kişilerin mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla aldıkları da belirlenmiş durumda.