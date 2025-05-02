İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı.

YURT DIŞINDA YAKALANAN KİŞİLERİN TESPİTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan 4 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından verdiği bilgilere göre, kırmızı bültenle aranan Ş.Ç. Almanya’da, Ö.A. ise Kosova’da yakalandı. Ayrıca, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan’da ele geçirilerek Türkiye’ye iade edildi.

SUÇLARIN DETAYLARI

Açıklamada, yakalanan kişilerin suçları da belirtildi. Ş.Ç. “çocuğun cinsel istismarı”, Ö.A. “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçlarından aranmaktadır. S.E.Ö. “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla; M.G. ise “tasarlayarak öldürme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” ve “suç uydurma” suçlarından dolayı aranıyor.