İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı: 73 Tutuklu

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 160 şüpheliden 73’ünün tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 17 ilde bazı şahısların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarını ve kuyumculara sahte, ayarı düşük altın sattıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yapıldığını tespit ettiklerini ifade etti.

ZANLILARIN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLAMALAR

402 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 160 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, bu kişilerden 73’ünün tutuklandığını, 87’si hakkında ise adli kontrol kararının verildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, dolandırıcılık yapan suç şebekelerine ve yasa dışı oluşumlara karşı mücadelenin durmaksızın devam edeceğini vurguladı.