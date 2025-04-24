İçişleri Bakanı Açıklandı, Barınma Talepleri Karşılandı

BARINMA TALEPLERİ HIZLA KARŞILANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı.” diyerek, geçen günlerde yaşanan afet durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan, bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtiyor ve ihtiyaç sahiplerine destek olunduğunu vurguluyor.

DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Yerlikaya, yapılan yardımların sadece barınmayla sınırlı olmadığını ifade ediyor ve “Bu sürecin ardından sosyal destek hizmetlerinin de artırılması hedefleniyor.” şeklinde bilgiler veriyor. Özellikle mağdur olan vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmek, devletin temel hedeflerinden biri haline geliyor.