İçişleri Bakanı: Afetsellik artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sivil Koruma Mekanizması’nı kurmanın eşiğinde olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Her birimiz kendi kapasitelerimiz ve tecrübelerimizi masaya getirip ‘Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sivil Koruma Mekanizması’nı kurmanın eşiğindeyiz. Her yürüyüş bir ilk adımla başlar. İnşallah bizler bu yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bölgesel afet müdahale yapısına kavuşturulması amacıyla ülkeler arası ‘sivil koruma mekanizması’ kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

‘AFETSELLİK MİKTAR VE ÇEŞİTLİLİK OLARAK ARTTI’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durum meselesinin dünyanın en önemli yönetim gündemlerinden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Soylu, tehdidin artmakta olduğunu ve hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bir hal aldığını kaydetti. Afetselliğin, tüm dünyada miktar ve çeşitlilik olarak arttığını belirten Soylu, “‘2020 Dünya Afet Raporu’na göre, 1960’larda tüm dünyada afet türlerinin tamamında 523 afet görülmüşken, 2016’ya geldiğimizde bu sayı 2 bin 850’ye yükselmiştir. Öte yandan, yükselen nüfus ve bu nüfusun şehirlere toplanmasıyla afetlerin yol açtığı zararlar artmaktadır. 1960’larda, dünyada afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık 200 milyon kişiydi. Oysa 2010’larda bu sayı 1,7 milyara yükselmiştir” diye konuştu.